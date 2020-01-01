funeral-homes Ритуальные услуги в Москве и организация похорон от МФЦ ГосРитуал

Государственные ритуальные
услуги в Москве и МО

Окажем максимальную помощь во всех вопросах,
связанных с ритуальными услугами в Москве и
Московской области.

ПОДРОБНЕЕ
18812 Ритуальные услуги в Москве и организация похорон от МФЦ ГосРитуал

Услуги ритуального
агента в Москве и МО

- Оформление документации

- Организация перевозки тела

- Траурные принадлежности

- Подбор ритуальных услуг

- Консультация по пособию

- Консультация по проведению похорон

ПОДРОБНЕЕ
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Мы предлагаем

Качественные ритуальные услуги

urnimage_0002_3 Ритуальные услуги в Москве и организация похорон от МФЦ ГосРитуал

Что делать если
Умер близкий человек

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    urnimage_0001_1 Ритуальные услуги в Москве и организация похорон от МФЦ ГосРитуал

    Заказать установку
    и изготовление памятников

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      urnimage_0000_2 Ритуальные услуги в Москве и организация похорон от МФЦ ГосРитуал

      Поможем организовать
      Похороны заранее

        Подробнее
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        Стоимость похорон

        Базовый

        Минимальный набор товаров и услуг, требуемых для погребения

        Стандарт

        Включает в себя все необходимые процедуры для проведения погребения

        Премиум

        Похороны, подчеркивающие особый статус усобшего

        VIP

        Элитные похороны, проводимые по специально разработанному сценарию
        ЗВОНИТЕ

        Стоимость кремации

        Базовый

        Минимальный набор товаров и услуг, требуемых для погребения
        ЗВОНИТЕ

        Стандарт

        Включает в себя все необходимые процедуры для проведения погребения

        ЗВОНИТЕ

        Премиум

        похороны, подчеркивающие особый статус усобшего
        ЗВОНИТЕ

        VIP

        Элитные похороны, проводимые по специально разработанному сценарию
        ЗВОНИТЕ

        Внимательно

        Организуем похороны

        Смерть всегда наступает неожиданно. И самостоятельная подготовка и проведение похорон для родных и близких становится непростой задачей.

        закажите сейчас!

        Бесплатная консультация

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        Похоронный оркестр

        Похоронный оркестр

        Траурное музыкальное сопровождение похоронной процессии.
        Грузчики на похоронах

        Грузчики на похоронах

        Помощь профессиональных грузчиков для переноски гроба.
        Отпевание усопшего

        Отпевание усопшего

        Отпевание проводит священник на третьи сутки после смерти человека.
        Поминальная трапеза

        Поминальная трапеза

        Организация поминальной трапезы с учетом религиозных особенностей.
        Трупоперевозка

        Трупоперевозка

        Транспортировка трупа возможна на самолете, ЖД или на автомобиле.

        Ритуальные услуги

        Наша компания готова оказать полный комплекст ритуальных услуг по доступным ценам и с высоким качеством

        Все услуги

        Мусульманские услуги

        Мусульманские услуги

        Занимаемся организацией мусульманских похорон с соблюдением всех обрядов.
        Почетный караул

        Почетный караул

        похороны военного или ветерана ВОВ в торжественной обстановке.
        Фото и видео

        Фото и видео

        Предоставляем услуги фотографа и видеооператора на похоронах.
        Социальные похороны

        Социальные похороны

        Родственники умершего человека получают товары и услуги для погребения.
        Сопровождение скорой

        Сопровождение скорой

        При необходимости бюро организует дежурство скорой помощи на похоронах.
        Ритаульные агенты

        Ритуальные агенты МФЦ Ритуал

        Ритуальный агент или распорядитель похорон — профессиональный специалист в области организации ритуальных услуг. Помимо прочего, в его задачи входит принять тело, привезти в морг, защитить от «черных» похоронных агентов, давать необходимую информацию.

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        Отзывы о МФЦ Ритуал

        Юлия помогла нашей семье в тяжелый период, когда навалилось много незнакомых проблем, сделала все необходимое, терпеливо объясняла по сто раз растерянным родственникам, потерявшим близкого, все требуемые вещи. ее помощь была своевременной и полезной.

        Спасибо!

        Андрей

        Хочу выразить благодарность агентству за организацию похорон. Компания показала высший уровень организации и исключительно профессиональный подход к работе. Так же отдельная благодарность грузчикам.

        Василиса

        Хочу поблагодарить агента Юлию, в такой сложный момент она взяла все в свои руки, работа быстрая и профессиональная, так же хочу отметить работу грузчиков, это высший уровень.

        Анна

        Замечательные, учтивые и пунктуальные люди, все взятые на себя обязательства выполнили на 100% и даже больше!!!

        Всем у кого произошло горе рекомендую обратиться в эту организацию!

        Константин

        Выражаем большую благодарность сотруднику ритуальной службы агенту Юле. Такое искреннее, душевное отношение к незнакомым людям с желанием помочь в наше время бывает нечасто. Юля, большое вам спасибо! Все ваши инструкции, советы и подсказки работали идеально. Спасибо и бригаде грузчиков и водителю Алексею, которые тоже были очень внимательными и отзывчивыми.

        Раиса Сергеевна

        В нашей жизни главное СОЧУВСТВИЕ и СОСТРАДАНИЕ. Все это присутствует у агента Юлии и бригады Сергея. Огромное человеческое спасибо, за поддержку в тяжелую минуту.

        Эля

        Хочу сказать большое СПАСИБО по организации похорон моей мамы вашей компанией. Особую благодарность хочу выразить агенту Юле, которая не только все организовала, но и оказала поддержку в тяжелый момент моей жизни.

        Мария

        Хочу выразить искренние слова благодарности компании Ритуал, в частности агенту Юлии за профессиональную и качественно проделанную работу, в организации похорон моей матери.

        Лидия Ивановна

        Хочу поблагодарить ритуал за внимательное отношение к нашему горю. Спасибо всему вашему коллективу.

        Елена

        Наша семья выражает огромнейшую благодарность агенту Анне за такое чуткое отношение, понимание, исполнение и все же еще раз хочу подчеркнуть это ОТНОШЕНИЕ. Человек с чистой душой, добрейшем сердцем, вниманием не оставил ни одного скорбящего, было сделано и продуманно качественно и своевременно. Аннушка, огромное вам Спасибо!

        Владимир

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        Организация похорон

        Мы возьмем на себя все обязанности по организации похорон. Поможем определиться с типом захоронения, решим все вопросы, связанные с юридическими процедурами, найдем подходящее заведение для проведения поминальных мероприятий.

        Смерть — всегда трагедия. Не каждый может сохранить самообладание чтобы определить какой тип похорон нужен. Именно поэтому так важно доверить указанные мероприятия настоящим профессионалам.

        Мы организуем похороны любой сложности и на любой бюджет.

        Ритуальные услуги

        В нашей компании оказываются ритуальные услуги любой сложности. Это означает, что мы готовы обеспечить проведение похорон любого типа, какой сочтет нужным заказать клиент.

        Ритуальные услуги в нашей компании — это не просто бесчувственное проведение похорон. Это помощь живым в их горе и помощь в том, чтобы пережить травму. Именно поэтому к нам обращаются и рекомендуют друзьям.

        Нас также ценят за гибкий подход. У нас можно заказать ритуальные услуги на любой кошелек. Даже если смерть близкого человека застала вас в тяжелом финансовом положении, мы все равно проведем качественные похороны.

        Звоните 

        +7 (495) 128-22-52

        Организация кремации

        Кремация — древний способ попрощаться с близким человеком. Мы помогаем организовать кремацию того типа, какой вы захотите. Есть множество причин выбрать именно такой способ захоронения:

        • Экономия. Финансовый вопрос влияет даже в случае организации похорон.
        • Возможность символически оставить усопшего рядом с собой. Прах можно хранить в урне и тем самым обеспечить себе возможность пережить горе.
        • Возможность отдать последнюю дань уважения мертвому человеку.

        Заказывая кремацию в нашей компании вы получаете не только безукоризненно выполненную работу, но и человеческую помощь в том, чтобы пережить боль горя и утраты. Этим мы отличаемся от остальных.

        Вызвать ритуального агента

        Ритуальный агент — специалист, который:

        • Организует похоронные мероприятия.
        • Знает все тонкости проведения светских и религиозных похорон.
        • Помогает преодолеть горе, связанное с внезапной кончиной близкого человека.

        Мы предлагаем всем желающим вызвать ритуального агента от нашей компании. Мы постоянно повышаем уровень своего мастерства и качество предлагаемых услуг. Именно этот факт позволяет нам быть уверенными в том, что мы всегда предложим самые выгодные условия и наилучшее качество работы нашего ритуального агента.

        Дополнительно мы можем оказать иные услуги, востребованные нашими клиентами.

        Посмотрите

        Наши контакты

        +7 (495) 128-22-52

        info@mfc-gosritual.ru

        г.Москва, ул.Планерная, д.14

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